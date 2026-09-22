TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Buchungen für das Sommergeschäft seien etwas weniger stark rückläufig gewesen als es im August noch den Anschein gehabt habe, schrieb Richard Clarke am Dienstag. Die Nachfrage für die Wintersaison sei langsam angelaufen. Aufgrund der jüngsten Nachfragesorgen glaubt er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten. Anleger blieben aber wohl eher im Abwartemodus./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.60 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6.53 €
|
Abst. Kursziel*:
31.64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.19%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
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08:00
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|19.08.26
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
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|TUI Market-Perform
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|TUI Market-Perform
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|TUI Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6.09
|-0.65%
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