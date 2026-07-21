Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Investorentreffen mit dem Finanzchef der skandinavischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Manager habe seine Zuversicht in die Wachstumsaussichten zum Ausdruck gebracht, schrieb Alexander Demetriou am Dienstag. Die Gespräche hätten sich auf das Vorankommen auf dem norwegischen Markt sowie auf die Stärke des Geldhauses im Geschäft mit Unternehmenskrediten konzentriert./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.10 €
|
Abst. Kursziel*:
17.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.66%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
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|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15.94
|1.34%
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