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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.94
CHF
0.21
CHF
1.34 %
10:51:12
BRXC
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21.07.2026 09:33:20

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.94 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Investorentreffen mit dem Finanzchef der skandinavischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Manager habe seine Zuversicht in die Wachstumsaussichten zum Ausdruck gebracht, schrieb Alexander Demetriou am Dienstag. Die Gespräche hätten sich auf das Vorankommen auf dem norwegischen Markt sowie auf die Stärke des Geldhauses im Geschäft mit Unternehmenskrediten konzentriert./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.10 € 		Abst. Kursziel*:
17.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.66%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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