TUI 6.06 CHF -2.54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Im Mittelwert bleibe die eingegrenzte Zielspanne für den Geschäftjahresgewinn unverändert, schrieb James Wheatcroft am Dienstag. Er decke sich auch fast mit dem derzeitigen Analysenkonsens. Der Ausblick signalisierte den anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen und ein vorsichtiges Kapazitätsmanagement. Auf die Auswirkungen der steigenden Kerosinpreise sei der Reisekonzern nicht eingegangen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.