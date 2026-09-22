TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Im Mittelwert bleibe die eingegrenzte Zielspanne für den Geschäftjahresgewinn unverändert, schrieb James Wheatcroft am Dienstag. Er decke sich auch fast mit dem derzeitigen Analysenkonsens. Der Ausblick signalisierte den anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen und ein vorsichtiges Kapazitätsmanagement. Auf die Auswirkungen der steigenden Kerosinpreise sei der Reisekonzern nicht eingegangen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.53 €
|
Abst. Kursziel*:
7.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.59%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
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