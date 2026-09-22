EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116.20 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hat, hat nun 8.606 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 583.99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41.60 Prozent.

Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 133.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch