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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bewertungsaufschlag nordischer Banken habe in der Neubewertung des Sektors deutlich abgenommen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nordea bleibt bei attraktiver Profitabilität und soliden Erträgen ihr Favorit im Norden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.