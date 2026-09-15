Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
16.71CHF
0.11CHF
0.64 %
12:22:51
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16.09.2026 10:13:49
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.71 CHF 0.65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bewertungsaufschlag nordischer Banken habe in der Neubewertung des Sektors deutlich abgenommen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nordea bleibt bei attraktiver Profitabilität und soliden Erträgen ihr Favorit im Norden./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.64 €
|
Abst. Kursziel*:
13.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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