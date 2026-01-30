Nordea Bank Abp Registered Shs 15.10 CHF 1.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,50 auf 16,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse der nordischen Großbank an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis nach vorne./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



