Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.10
CHF
0.24
CHF
1.62 %
13:15:01
BRXC
30.01.2026 11:41:55

Nordea Bank Abp Registered Neutral

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.10 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,50 auf 16,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse der nordischen Großbank an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis nach vorne./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
16.75 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16.15 € 		Abst. Kursziel*:
3.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.52%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse