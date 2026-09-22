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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

6.16
CHF
0.03
CHF
0.52 %
11:10:20
SWX
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22.09.2026 09:19:22

TUI Overweight

TUI
6.06 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) im Gesamtjahr sei eingegrenzt worden, wobei der Mittelwert der alten Zielspanne und in etwa auch dem Analystenkonsens entspreche, schrieb Karan Puri am Dienstag. Der Rückgang der Sommerbuchungen sei etwas geringer als im August signalisiert, was wieder etwas Vertrauen schaffe. Der Trend gehe zu späteren Buchungen und dies wirke sich erwartungsgemäß auch auf das Wintergeschäft aus./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6.53 € 		Abst. Kursziel*:
86.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87.52%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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TUI AG 6.09 -0.65% TUI AG