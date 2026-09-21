Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 1.2%  SPI 19’759.2900 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’569 1.1%  Euro 0.9441 0.0%  EStoxx50 6’316 1.3%  Gold 4’347.1500 -0.8%  Bitcoin 69’499 4.1%  Dollar 0.8223 0.0%  Öl 101.0 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Aktien von HBM und Electra reagieren: HBM-Portfoliounternehmen Electra Therapeutics neu an der NASDAQ - So gross ist das IPO
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 21.09.2026 12:26:17

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Deutsche Telekom
25.62 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.32 Prozent im Plus bei 6’318.55 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.116 Prozent höher bei 6’243.44 Punkten in den Handel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’243.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’319.69 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’462.22 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’293.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’458.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.00 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4.15 Prozent auf 58.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3.04 Prozent auf 57.70 EUR), Siemens (+ 2.78 Prozent auf 271.35 EUR), UniCredit (+ 1.80 Prozent auf 82.77 EUR) und Siemens Energy (+ 1.75 Prozent auf 142.66 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2.17 Prozent auf 23.47 EUR), adidas (-0.46 Prozent auf 141.60 EUR), Rheinmetall (-0.45 Prozent auf 1’007.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 505.40 EUR) und Allianz (-0.05 Prozent auf 443.10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’031’900 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557.314 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 8.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten