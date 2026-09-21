Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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21.09.2026 12:26:17
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün
Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.
Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.32 Prozent im Plus bei 6’318.55 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.116 Prozent höher bei 6’243.44 Punkten in den Handel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’243.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’319.69 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’462.22 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’293.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’458.42 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.00 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4.15 Prozent auf 58.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3.04 Prozent auf 57.70 EUR), Siemens (+ 2.78 Prozent auf 271.35 EUR), UniCredit (+ 1.80 Prozent auf 82.77 EUR) und Siemens Energy (+ 1.75 Prozent auf 142.66 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2.17 Prozent auf 23.47 EUR), adidas (-0.46 Prozent auf 141.60 EUR), Rheinmetall (-0.45 Prozent auf 1’007.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 505.40 EUR) und Allianz (-0.05 Prozent auf 443.10 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’031’900 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557.314 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die TotalEnergies-Aktie weist mit 8.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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