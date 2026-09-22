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Gold, Öl & Co. aktuell 22.09.2026 10:13:20

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

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Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,74 Prozent auf 4.311,25 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.343,59 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,50 Prozent auf 65,06 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 66,05 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis -1,14 Prozent niedriger bei 1.781,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.801,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,19 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.304,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,34 Prozent auf 101,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,90 Prozent auf 93,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 95,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 09:48 Uhr steht ein Minus von -2,22 Prozent auf 4,07 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,16 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,14 Prozent auf 5,42 US-Dollar, nach 5,43 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,28 US-Dollar) geht es um -0,34 Prozent auf 13,24 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,33 Prozent auf 365,40 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 366,60 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,32 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,63 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:07 Uhr auf 2,83 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,84 US-Dollar lag.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 16,16 US-Dollar am Vortag auf 16,15 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,41 Prozent auf 128,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 129,18 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,15 Prozent auf 137,10 US-Dollar, nach 137,30 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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