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Index im Blick 21.09.2026 15:58:18

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

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Um 15:41 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.18 Prozent auf 6’309.90 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.116 Prozent auf 6’243.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’243.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’325.11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 6’462.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’293.13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’458.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.85 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3.47 Prozent auf 57.80 EUR), Siemens (+ 3.05 Prozent auf 272.05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.39 Prozent auf 57.34 EUR), Bayer (+ 1.89 Prozent auf 49.00 EUR) und UniCredit (+ 1.84 Prozent auf 82.81 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-2.17 Prozent auf 23.47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.14 Prozent auf 43.94 EUR), BMW (-0.10 Prozent auf 60.34 EUR), SAP SE (+ 0.02 Prozent auf 183.16 EUR) und Rheinmetall (+ 0.04 Prozent auf 1’012.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2’161’171 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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