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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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22.09.2026 09:23:52

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 305 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Kerry Holford attestierte dem Pharmakonzern in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar eine umfangreiche Veranstaltung, die aber kein Allheilmittel geboten habe. Die neuen mittelfristigen Umsatzziele seien nicht übermäßig ehrgeizig./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
305.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
260.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
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09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06:35 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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