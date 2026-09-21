Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 305 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Kerry Holford attestierte dem Pharmakonzern in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar eine umfangreiche Veranstaltung, die aber kein Allheilmittel geboten habe. Die neuen mittelfristigen Umsatzziele seien nicht übermäßig ehrgeizig./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
305.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
260.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
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21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
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