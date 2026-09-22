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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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Frühe Anlage 22.09.2026 10:02:21

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Delivery Hero
34.68 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 26.79 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 373.274 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13’736.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36.80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37.36 Prozent.

Delivery Hero war somit zuletzt am Markt 11.17 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26.90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Delivery Hero
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10:02 finanzen.ch Frühe Anlage MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 1,000 million Convertible Bonds due 2030 (ISIN DE000A30V5R1 – Common Code 258943848 – German Securities Code (WKN) A30V5R) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 500 million Convertible Bonds due 2029 (ISIN DE000A3MP437 – Common Code 238511097 – German Securities Code (WKN) A3MP43) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 750 million Convertible Bonds due 2028 (ISIN DE000A3H2WQ0 – Common Code 220637387 – German Securities Code (WKN) A3H2WQ) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 875 million Convertible Bonds due 2027 (ISIN DE000A254Y92 – Common Code 210751831 – German Securities Code (WKN) A254Y9) (EQS Group)
16.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
14.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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Analysen zu Delivery Hero

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10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.95 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’909.19 22.09.2026 10:40:31
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Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
Long 12’501.31 8.89 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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