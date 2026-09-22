MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 26.79 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 373.274 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13’736.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36.80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37.36 Prozent.

Delivery Hero war somit zuletzt am Markt 11.17 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26.90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch