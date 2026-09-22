SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.09.2025 wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Idorsia-Aktie bei 3.90 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 256.739 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 21.09.2026 1’231.32 CHF wert, da der Schlussstand 4.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +23.13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Idorsia war somit zuletzt am Markt 1.30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch