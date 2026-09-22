Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Idorsia-Investition
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Idorsia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2025 wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Idorsia-Aktie bei 3.90 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 256.739 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 21.09.2026 1’231.32 CHF wert, da der Schlussstand 4.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +23.13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Idorsia war somit zuletzt am Markt 1.30 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.