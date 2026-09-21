Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 1.31 Prozent stärker bei 6’318.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.116 Prozent auf 6’243.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’243.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’325.11 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’462.22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’293.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 5’458.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4.35 Prozent auf 58.29 EUR), Siemens (+ 3.60 Prozent auf 273.50 EUR), UniCredit (+ 2.95 Prozent auf 83.71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.46 Prozent auf 57.38 EUR) und Siemens Energy (+ 2.11 Prozent auf 143.16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2.31 Prozent auf 23.43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.75 Prozent auf 43.67 EUR), BASF (-0.50 Prozent auf 51.36 EUR), BMW (-0.43 Prozent auf 60.14 EUR) und SAP SE (-0.14 Prozent auf 182.86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’255’541 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 557.314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.10 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch