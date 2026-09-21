Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’997 0.6%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9417 -0.2%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’343 -0.8%  Bitcoin 70’586 5.7%  Dollar 0.8212 -0.2%  Öl 99.2 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 21.09.2026 17:58:17

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Siemens Energy
134.79 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 1.31 Prozent stärker bei 6’318.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.116 Prozent auf 6’243.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’243.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’325.11 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’462.22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’293.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 5’458.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4.35 Prozent auf 58.29 EUR), Siemens (+ 3.60 Prozent auf 273.50 EUR), UniCredit (+ 2.95 Prozent auf 83.71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.46 Prozent auf 57.38 EUR) und Siemens Energy (+ 2.11 Prozent auf 143.16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2.31 Prozent auf 23.43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.75 Prozent auf 43.67 EUR), BASF (-0.50 Prozent auf 51.36 EUR), BMW (-0.43 Prozent auf 60.14 EUR) und SAP SE (-0.14 Prozent auf 182.86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’255’541 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 557.314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.10 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten