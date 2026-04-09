Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’053 -0.5%  SPI 18’239 -0.4%  Dow 47’910 2.9%  DAX 23’786 -1.2%  Euro 0.9239 0.1%  EStoxx50 5’860 -0.9%  Gold 4’728 -0.1%  Bitcoin 56’588 0.6%  Dollar 0.7913 0.0%  Öl 97.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526ASML NV19531091Swiss Re12688156
Hier informieren
Top News
Suche...
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

14.26
CHF
-0.16
CHF
-1.08 %
12:01:08
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
09.04.2026 09:02:24

Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei den nordischen Banken laute das Thema "Fressen oder gefressen werden", schrieb Namita Samtani am Mittwoch. Hier seien die Kurse im Jahresverlauf deutlich gestiegen, während es in Europas Bankenbranche insgesamt abwärts gegangen sei. Dabei seien die Kursgewinne der Nordeuropäer im Laufe des Iran-Kriegs eher nachvollziehbar als die davor. Samtani bleibt eher selektiv und empfiehlt, die Papiere der DNB im Portfolio überzugewichten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.90 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
15.73 € 		Abst. Kursziel*:
-17.97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
15.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.48%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:02 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
01.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
10.03.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen