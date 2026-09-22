DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Scout24-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 63.34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.878 Anteilen. Die gehaltenen Scout24-Anteile wären am 21.09.2026 11’825.07 EUR wert, da der Schlussstand 74.90 EUR betrug. Mit einer Performance von +18.25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5.03 Mrd. Euro beziffert. Das Scout24-IPO fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch