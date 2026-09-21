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Index im Fokus 21.09.2026 09:28:14

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Morgen erneut ins Plus.

Deutsche Bank
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.82 Prozent stärker bei 6’287.62 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.116 Prozent stärker bei 6’243.44 Punkten in den Handel, nach 6’236.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’296.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’243.44 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 21.08.2026, mit 6’462.22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’293.13 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’458.42 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.47 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.58 Prozent auf 57.30 EUR), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 268.85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.48 Prozent auf 6.78 EUR), Deutsche Bank (+ 1.20 Prozent auf 33.45 EUR) und Airbus SE (+ 1.06 Prozent auf 195.38 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-2.36 Prozent auf 23.42 EUR), adidas (-1.05 Prozent auf 140.75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.51 Prozent auf 503.20 EUR), BMW (-0.17 Prozent auf 60.30 EUR) und BASF (-0.12 Prozent auf 51.56 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 215’738 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 557.314 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.10 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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