Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.20 Prozent auf 10’448.66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.171 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.000 Prozent auf 10’428.23 Punkte an der Kurstafel, nach 10’428.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’425.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’450.20 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 2.31 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’756.45 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 10’652.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’427.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.00 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BT Group (+ 2.42 Prozent auf 1.95 GBP), Antofagasta (+ 2.28 Prozent auf 37.74 GBP), Halma (+ 1.85 Prozent auf 35.28 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1.67 Prozent auf 72.95 GBP) und Compass Group (+ 1.61 Prozent auf 29.65 USD). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen IG Group (-25.49 Prozent auf 9.53 GBP), StJamess Place (-1.01 Prozent auf 10.31 GBP), Coca-Cola European Partners (-0.90 Prozent auf 100.79 USD), GSK (-0.89 Prozent auf 17.79 GBP) und Prudential (-0.89 Prozent auf 9.13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 4’370’790 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.347 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch