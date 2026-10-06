NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NEL ASA gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.
NEL ASA wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,5 Millionen NOK gegenüber 303,4 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,311 NOK, gegenüber -0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 741,4 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 963,1 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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