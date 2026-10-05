GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GSK-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die GSK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16.29 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das GSK-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 614.062 GSK-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’927.23 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 02.10.2026 auf 17.80 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 9.27 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für GSK eine Börsenbewertung in Höhe von 71.36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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