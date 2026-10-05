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05.10.2026 20:32:40

AUMOVIO Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio vor den am 5. November anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf der Veranstaltung des Autozulieferers am späten Nachmittag seien die Jahresziele wiederholt worden, schrieb Harry Martin am Montag. Zudem sei eine Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt worden./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35.30 € 		Abst. Kursziel*:
52.97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.95%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
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