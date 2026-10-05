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STOXX-Handel im Fokus 05.10.2026 09:28:16

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Enel
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Am Montag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.45 Prozent auf 5’322.31 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.457 Prozent auf 5’322.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’318.85 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’331.15 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’479.52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’758.13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.37 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1.80 Prozent auf 82.36 GBP), SAP SE (+ 1.26 Prozent auf 186.24 EUR), National Grid (+ 1.13 Prozent auf 11.60 GBP), Novartis (+ 0.83 Prozent auf 117.30 CHF) und RELX (+ 0.75 Prozent auf 25.47 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-0.37 Prozent auf 17.73 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.28 Prozent auf 507.20 EUR), HSBC (-0.26 Prozent auf 14.38 GBP), Siemens (-0.20 Prozent auf 275.55 EUR) und Enel (-0.19 Prozent auf 8.79 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’271’426 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 637.096 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.32 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.97 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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