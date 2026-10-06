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Analysen im Fokus 06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SAP SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: SAP SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von SAP SE.

SAP
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SAP SE wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,08 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei SAP SE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,10 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,05 EUR, gegenüber 6,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 40,24 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,80 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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