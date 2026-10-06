Erste Schätzungen: IBM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IBM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,86 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IBM in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 16,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,31 USD aus. Im Vorjahr waren 11,17 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 70,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch