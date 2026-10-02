ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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02.10.2026 15:58:14
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne
Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.
Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.87 Prozent fester bei 5’307.17 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.250 Prozent fester bei 5’274.57 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’261.40 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’317.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’263.15 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1.05 Prozent zurück. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 5’409.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’446.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’735.71 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.06 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.71 Prozent auf 81.78 CHF), Siemens Energy (+ 2.61 Prozent auf 146.24 EUR), Airbus SE (+ 2.48 Prozent auf 190.30 EUR), Rio Tinto (+ 1.71 Prozent auf 70.73 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1.69 Prozent auf 26.51 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.70 Prozent auf 77.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.53 Prozent auf 6.29 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 184.64 EUR), Novartis (-1.07 Prozent auf 116.80 CHF) und GSK (-1.03 Prozent auf 17.77 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’520’717 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 615.435 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 6.91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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