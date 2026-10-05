EEII-Aktie: Beteiligungsgesellschaft setzt Reverse Takeover mit Jubin Frères überraschend aus

Die für das vierte Quartal in Aussicht gestellte Transaktion sei bis auf weiteres ausgesetzt worden und gelte aus heutiger Sicht als beendet, hiess es am Montagabend vom Unternehmen.

Ein Termin für eine Wiederaufnahme der Gespräche stehe derzeit "noch nicht fest". Zudem scheide Verwaltungsratspräsident Christian Lüscher mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat aus.

Derweil erwägt EEII eine Kapitalerhöhung, um ein angemessenes Liquiditätsniveau aufrechtzuerhalten und es dem Unternehmen zu ermöglichen, seine strategischen Ziele weiter zu verfolgen, wie es weiter hiess.

Noch vor weniger als einer Woche hatte es geheissen, die Vorbereitungen für den Reverse Takeover seien abgeschlossen. Mit der geplanten Kapitalerhöhung und der Integration von Jubin Frères werde auch die Solvenz wiederhergestellt, versicherte das Unternehmen noch Ende September. Eine ausserordentliche Generalversammlung sollte ursprünglich die Zustimmung dazu im vierten Quartal erteilen.

EEII hatte bereits 2023 erste Pläne zur Übernahme des Westschweizer Tankstellenbetreibers Jubin Frères bekanntgegeben. Es war allerdings immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Die Gesellschaft wollte früheren Angaben zufolge zu einem führenden Player im Bereich der Energieinfrastruktur werden.

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Zug (awp)