GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Annahmen für das Gesamtjahr bekräftigt, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentliche neue Informationen habe es nicht gegeben. Zu den geringfügigen positiven Entwicklungen zählten starke Beiträge durch Großaufträge im dritten Jahresviertel sowie etwas günstigere Wechselkursbedingungen./rob/la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.09.26
|GEA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
|
29.09.26
|EQS-PVR: GEA Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Barclays Capital
|18:53
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|18:43
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
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|Barclays Capital
|18:53
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
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|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:43
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|61.50
|2.24%
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Deutsche Bank AG
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|16:13
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|14:50
|
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