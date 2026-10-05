Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’293 0.2%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’136 -0.2%  Bitcoin 70’898 -1.1%  Dollar 0.8316 0.4%  Öl 100.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Wie viel Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Wie viel Verlust bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Rekord-Bestände bei US-Treasuries: Hedgefonds rücken als Risiko in den Fokus
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Suche...

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

61.50
CHF
1.35
CHF
2.24 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 18:53:59

GEA Outperform

GEA
63.06 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Annahmen für das Gesamtjahr bekräftigt, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentliche neue Informationen habe es nicht gegeben. Zu den geringfügigen positiven Entwicklungen zählten starke Beiträge durch Großaufträge im dritten Jahresviertel sowie etwas günstigere Wechselkursbedingungen./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GEA Outperform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68.00 € 		Abst. Kursziel*:
8.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:53 GEA Outperform RBC Capital Markets
18:43 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 GEA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

GEA 61.50 2.24% GEA