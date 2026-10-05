STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Montag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0.32 Prozent auf 5’315.31 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.457 Prozent auf 5’322.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.36 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’296.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’334.81 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’431.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4’758.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.22 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.85 Prozent auf 82.40 GBP), Rio Tinto (+ 1.80 Prozent auf 71.83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1.31 Prozent auf 6.43 EUR) und UBS (+ 1.26 Prozent auf 40.03 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen GSK (-1.15 Prozent auf 17.59 GBP), AstraZeneca (-0.89 Prozent auf 117.64 GBP), Novo Nordisk (-0.78 Prozent auf 246.80 DKK), Enel (-0.70 Prozent auf 8.74 EUR) und Nestlé (-0.40 Prozent auf 74.48 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’312’532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.32 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch