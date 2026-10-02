Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.48 Prozent fester bei 10’478.57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.171 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 10’428.23 Punkte an der Kurstafel, nach 10’428.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’503.15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’413.37 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2.03 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 10’756.45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’652.87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’427.73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Halma (+ 3.81 Prozent auf 35.96 GBP), BT Group (+ 3.41 Prozent auf 1.97 GBP), Antofagasta (+ 3.15 Prozent auf 38.06 GBP), Glencore (+ 3.10 Prozent auf 5.62 GBP) und Compass Group (+ 2.95 Prozent auf 30.04 USD). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen IG Group (-21.42 Prozent auf 10.05 GBP), Bank of Georgia Group (-2.29 Prozent auf 132.30 GBP), Standard Chartered (-2.12 Prozent auf 21.71 GBP), Babcock International (-1.54 Prozent auf 9.35 GBP) und GSK (-1.03 Prozent auf 17.77 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 66’523’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.347 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch