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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.69
CHF
-0.19
CHF
-0.65 %
18:00:01
BRXC
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05.10.2026 18:55:28

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
28.69 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31.31 € 		Abst. Kursziel*:
15.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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