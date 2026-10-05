Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31.31 €
|
Abst. Kursziel*:
15.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|07.08.26
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|18:55
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
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|Deutsche Bank Buy
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|Deutsche Bank Neutral
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|Deutsche Bank Hold
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|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28.69
|-0.65%
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