BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management keine Zuversicht in puncto Umsatz vermittelt und sich bei der Strategie zur Kapitalrückführung bedeckt gehalten, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autobauer scheine unter dem Schock der jüngsten Gewinnwarnung zu stehen und zögere, potenzielle neue Gewinnquellen zu erörtern. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
9.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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