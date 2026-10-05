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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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05.10.2026 20:09:22

AUMOVIO Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen auf den Märkten und die Einstellung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.30 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.30 € 		Abst. Kursziel*:
19.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.38%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
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20:32 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
20:09 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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