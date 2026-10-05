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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen auf den Märkten und die Einstellung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.