AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das Wachstum des Autozulieferers sei weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen auf den Märkten und die Einstellung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.30 €
|
Abst. Kursziel*:
19.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.38%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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