Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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02.10.2026 12:26:39
Gewinne in Europa: STOXX 50 steigt am Mittag
Der STOXX 50 zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.55 Prozent auf 5’290.44 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.250 Prozent auf 5’274.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’261.40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’263.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’317.52 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1.36 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’409.30 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 5’446.40 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4’735.71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.72 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.18 Prozent auf 145.62 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.16 Prozent auf 81.34 CHF), Rheinmetall (+ 2.10 Prozent auf 965.70 EUR), Airbus SE (+ 1.84 Prozent auf 189.12 EUR) und Enel (+ 1.26 Prozent auf 8.75 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.56 Prozent auf 77.91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.39 Prozent auf 6.30 EUR), HSBC (-0.77 Prozent auf 14.26 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.64 Prozent auf 80.68 GBP) und GSK (-0.53 Prozent auf 17.86 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7’094’965 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 615.435 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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