Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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05.10.2026 15:58:10
Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.23 Prozent stärker bei 5’310.36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.457 Prozent auf 5’322.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’334.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’296.81 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4’758.13 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.12 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Rio Tinto (+ 1.56 Prozent auf 71.66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.04 Prozent auf 81.74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.87 Prozent auf 26.79 EUR) und Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 965.10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen GSK (-0.93 Prozent auf 17.63 GBP), Airbus SE (-0.50 Prozent auf 188.42 EUR), Siemens Energy (-0.48 Prozent auf 144.72 EUR), AstraZeneca (-0.45 Prozent auf 118.16 GBP) und Siemens (-0.34 Prozent auf 275.15 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’315’527 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 637.096 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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