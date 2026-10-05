Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.23 Prozent stärker bei 5’310.36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.457 Prozent auf 5’322.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’334.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’296.81 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4’758.13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.12 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Rio Tinto (+ 1.56 Prozent auf 71.66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.04 Prozent auf 81.74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.87 Prozent auf 26.79 EUR) und Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 965.10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen GSK (-0.93 Prozent auf 17.63 GBP), Airbus SE (-0.50 Prozent auf 188.42 EUR), Siemens Energy (-0.48 Prozent auf 144.72 EUR), AstraZeneca (-0.45 Prozent auf 118.16 GBP) und Siemens (-0.34 Prozent auf 275.15 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’315’527 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 637.096 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch