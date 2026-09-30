Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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01.10.2026 17:17:12
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einer Periode umfangreicher Portfolioveränderungen und angesichts einer verbesserten operativen Entwicklung gehe er zuversichtlich in die anstehenden Gespräche mit dem Medizinkonzern, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.26 €
|
Abst. Kursziel*:
24.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.40%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
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|Fresenius kauft Biopharma-Tochter komplett (AWP)
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07:46
|EQS-News: Fresenius acquires remaining 45% of mAbxience for up to €750 million, taking full ownership of its biosimilars platform (EQS Group)
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07:46
|EQS-News: Fresenius erwirbt verbleibende 45 % an mAbxience für bis zu 750 Mio. € und erhält vollständige Kontrolle über seine Biosimilars-Plattform (EQS Group)
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|08.09.26
|Fresenius Buy
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|26.02.25
|Fresenius Neutral
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Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
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