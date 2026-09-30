Fresenius 40.93 CHF -3.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einer Periode umfangreicher Portfolioveränderungen und angesichts einer verbesserten operativen Entwicklung gehe er zuversichtlich in die anstehenden Gespräche mit dem Medizinkonzern, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.