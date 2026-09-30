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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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01.10.2026 17:17:12

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einer Periode umfangreicher Portfolioveränderungen und angesichts einer verbesserten operativen Entwicklung gehe er zuversichtlich in die anstehenden Gespräche mit dem Medizinkonzern, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.26 € 		Abst. Kursziel*:
24.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.40%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
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17:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius Buy UBS AG
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