Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 -0.6%  SPI 19’612 -0.6%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’199 -0.8%  Euro 0.9469 0.1%  EStoxx50 6’269 -0.8%  Gold 4’157 -0.6%  Bitcoin 69’928 0.1%  Dollar 0.8355 0.2%  Öl 103.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Nestlé3886335DocMorris4261528Sunrise Communications138622040Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ölpreis vor dem nächsten Schub? BofA prophezeit neue Ölpreis-Rally
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
KI-Investitionen 01.10.2026 03:38:51

Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur

Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hält es für möglich, dass die Hyperscaler 2027 bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Im laufenden Jahr sind es noch rund 700 Milliarden.

  • Dimon äusserte sich am Rande der JPMorgan India Conference in Mumbai
  • Investitionen von rund 300 Milliarden US-Dollar 2025 auf 700 Milliarden US-Dollar 2026 gestiegen
  • Vermögensverwalter Apollo Global Management sieht den KI-Bauboom doppelt so schnell wachsen wie den Immobilienboom

Dimon rechnet mit weiterem Anstieg der KI-Ausgaben

Jamie Dimon, Chairman und Chief Executive Officer von JPMorgan Chase, hat sich am 21. September 2026 am Rande der 11. jährlichen JPMorgan India Conference in Mumbai zu den Investitionen in KI-Infrastruktur geäussert. Im Gespräch mit dem indischen Wirtschaftssender CNBC-TV18 sagte Dimon, die Ausgaben im gesamten Ökosystem der Hyperscaler wie Meta, Amazon und Co. könnten im Jahr 2027 eine Billion US-Dollar erreichen. Zum Vergleich nannte er die Entwicklung der Jahre 2025 und 2026, in denen sich die Investitionen von rund 300 Milliarden US-Dollar auf etwa 700 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt haben. Nach Einschätzung von Dimon trägt dieser Investitionsschub jährlich etwa einen Prozentpunkt zum Wachstum der US-Wirtschaft bei.

Einordnung im Vergleich zu früheren Investitionszyklen

Eine Einordnung der aktuellen Dynamik liefert eine Analyse von Torsten Slok, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Apollo Global Management. Demnach rechnet der Konsens damit, dass die Investitionen der Hyperscaler zwischen 2027 und 2029 jährlich bei rund 3 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts liegen, nach 1,4 Prozent im Jahr 2025 und 0,3 Prozent im Jahr 2019. Das wäre mehr als doppelt so viel wie auf dem Höhepunkt des Telekom- und Glasfaserausbaus der späten 1990er-Jahre, der im Jahr 2000 bei 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lag und anschliessend einbrach. Im Vergleich zum Immobilienboom, der 2005 mit 6,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts seinen Höchststand erreichte, ist der Ausbau der Rechenzentren zwar weniger als halb so gross. Allerdings baut sich der KI-Zyklus laut Apollo fast doppelt so schnell auf wie der Immobilienboom in seiner dynamischsten Phase.

Dimon warnt vor verfrühten Schlussfolgerungen zu Gewinnern und Verlierern

Zur Frage, welche Unternehmen von der aktuellen Entwicklung langfristig profitieren werden, äusserte sich Dimon be seinem Auftritt zurückhaltend. Er zog einen Vergleich zum Internetboom der späten 1990er-Jahre, in dessen Verlauf zahlreiche damals bekannte Namen später verschwanden, während heute dominierende Unternehmen zu jener Zeit kaum jemand kannte. Neben den KI-Ausgaben äusserte sich Dimon auch zu handelspolitischen Themen. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen den USA und China hatte sich Dimon am 21. September zudem für einen Dialog zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ausgesprochen. Das Treffen der beiden Staatschefs fand inzwischen statt. Dimon hatte dabei unter anderem Gespräche über Handel, Künstliche Intelligenz und Sicherheitsfragen angeregt./p>

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus
OpenAI stellt KI-Agenten `Dots` vor – neue Konkurrenz für Meta
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Bildquelle: lev radin / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.