Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 -0.6%  SPI 19’612 -0.6%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’199 -0.8%  Euro 0.9469 0.1%  EStoxx50 6’269 -0.8%  Gold 4’157 -0.6%  Bitcoin 69’928 0.1%  Dollar 0.8355 0.2%  Öl 103.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Nestlé3886335DocMorris4261528Sunrise Communications138622040Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ölpreis vor dem nächsten Schub? BofA prophezeit neue Ölpreis-Rally
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
Fusionsfantasie 01.10.2026 03:42:01

Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht

Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht

Wedbush-Analyst Dan Ives traut den beiden Musk-Konzernen SpaceX und Tesla einen gemeinsamen Weg zu und setzt dafür eine Wahrscheinlichkeit an, die kaum Raum für Zweifel lässt.

  • Dan Ives sieht Tesla und SpaceX mit über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit vereint
  • Physische KI und Robotik bilden für ihn den Kern der gemeinsamen Story
  • Wie ein Zusammenschluss aussehen könnte, lässt der Analyst offen

Wie Börsenkenner Dan Ives im Podcast „The Compound“ erklärt, hält er eine Fusion von Tesla und SpaceX für sehr wahrscheinlich und traut dem vereinten Konzern zu, nach Börsenwert zum grössten Unternehmen der Welt aufzusteigen. Die Chance auf einen Zusammenschluss innerhalb der kommenden eineinhalb Jahre beziffert er auf über 80 Prozent. Seine Einschätzung fiel im Rahmen einer breiteren Debatte darüber, ob die von künstlicher Intelligenz getragene Hausse an den Aktienmärkten noch weiter laufen kann. Gemeinsam mit Tom Lee von Fundstrat reagierte Ives dabei auf einen Ausverkauf bei Halbleiterwerten, der genau diese Frage unter Anlegern wieder aufgeworfen hatte.

Warum Ives beide Musk-Konzerne zusammenwachsen sieht

Seine These stützt Ives auf die wachsende technologische Nähe der beiden Unternehmen. Tesla und SpaceX rückten bei Technologie und Dateninfrastruktur immer enger zusammen, sagte er im Podcast, die beiden Firmen von Elon Musk verbinde weit mehr als nur der gemeinsame Gründer. Ein Zusammenschluss böte Anlegern nach seiner Lesart einen Weg, an den KI-Initiativen beider Konzerne gleichzeitig teilzuhaben. Teslas KI-Ambitionen und das Raketen- und Satellitengeschäft von SpaceX wären dann unter einem einzigen Ticker gebündelt. Seine Erwartung bringt Ives dabei ohne Umschweife auf den Punkt: „Tesla und SpaceX fusionieren am Ende.“

Physische KI als Klammer für die Tesla-Aktie

Den gemeinsamen Nenner sieht Ives in der sogenannten physischen KI, also in autonomen Systemen und Robotik. Dieses Feld stuft er als das wichtigste Ziel der gesamten Branche ein und knüpft die Geschichte von Tesla und SpaceX unmittelbar daran an. Rückenwind für seine optimistische Haltung liefert aus seiner Sicht zudem das Chip-Gefälle zwischen den USA und China. Die Nachfrage nach KI-Chips übertreffe das Angebot etwa im Verhältnis 13 zu 1, rechnete Ives vor. Diese Lücke werde sich seiner Einschätzung nach nicht rasch schliessen, sondern noch über Jahre bestehen bleiben und damit das Fundament der KI-Rally stützen.

Schon im Sommer lag Ives über dem Prognosemarkt

Neu ist die Prognose nicht. Bereits im Juni hatte Ives gegenüber CNBC eine ähnliche Einschätzung abgegeben und die Wahrscheinlichkeit, dass SpaceX Tesla übernimmt, ebenfalls auf über 80 Prozent taxiert. Damit war er schon damals deutlich zuversichtlicher als die Teilnehmer am Prognosemarkt Kalshi, die in einem X-Post einem Zusammenschluss vor 2028 zu jenem Zeitpunkt eine Chance von 69 Prozent einräumten. Seit dem Börsenstart der SpaceX-Aktie im Juni beträfe ein solcher Schritt zudem zwei an der Börse gehandelte Schwergewichte aus dem Umfeld von Musk, was die Tragweite einer möglichen Transaktion für Anleger beider Papiere noch einmal erhöht.

SpaceX-Aktie vor dem Umbruch? Struktur und Zeitplan einer Fusion bleiben offen

Wie ein Zusammenschluss konkret aussehen könnte, liess Ives offen. Er erklärte weder, wie die Transaktion aufgebaut wäre, noch, wann die Aktionäre darüber abstimmen könnten, und räumte ein, die mögliche Ausgestaltung selbst noch nicht zu kennen. Ebenso unklar bleibt, ob Musk einen solchen Schritt überhaupt ernsthaft erwägt. Hinzu kommt die Frage, wie die Aufsichtsbehörden auf die Verbindung zweier derart grosser Konzerne reagieren würden. Für die Tesla- und SpaceX-Aktie rücken damit vor allem Signale von Musk selbst in den Fokus.

Was ein Zusammenschluss für Anleger bedeuten würde

Für Anleger würde eine Fusion von Tesla und SpaceX die Wette auf zwei der wichtigsten KI-getriebenen Wachstumstreiber in einem einzigen Titel bündeln: Teslas Robotik- und Autonomie-Initiativen einerseits und SpaceX' Raketen-, Satelliten- und Dateninfrastruktur-Geschäft andererseits. Das könnte die Bewertung beider Unternehmen neu justieren, die Volatilität erhöhen und regulatorische sowie governance-bezogene Risiken in den Vordergrund rücken – von der Frage der Stimmrechtsstruktur bei Musk bis zu möglichen kartellrechtlichen Hürden. Gleichzeitig würde ein vereinter Konzern Anlegern einen direkteren Zugang zur "physischen KI"-Story verschaffen, die Ives als Kern der gemeinsamen Zukunft beider Firmen sieht.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SpaceX-Aktie leichter: Starship-Rakete peilt mehrfache Erdumrundung an
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
SpaceX-Aktie höher: Starship erreicht erstmals Erdumlaufbahn

Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com,Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com,Kevork Djansezian/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.