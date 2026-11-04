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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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04.11.2026 10:32:04

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
36.25 CHF 1.81%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
39.46 € 		Abst. Kursziel*:
-16.37%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
39.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.46%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
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