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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.