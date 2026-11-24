Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent auf 25’151.08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.057 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.114 Prozent auf 25’308.31 Punkte an der Kurstafel, nach 25’337.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’330.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’090.85 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’106.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der DAX bei 23’239.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.49 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1.38 Prozent auf 735.20 EUR), Zalando (+ 1.28 Prozent auf 29.34 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.05 Prozent auf 347.20 EUR), RWE (+ 0.91 Prozent auf 57.38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.84 Prozent auf 38.41 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3.62 Prozent auf 46.67 EUR), Siemens Energy (-2.70 Prozent auf 123.04 EUR), BASF (-1.79 Prozent auf 49.07 EUR), Bayer (-1.77 Prozent auf 52.04 EUR) und Siemens (-1.58 Prozent auf 260.95 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 974’094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207.374 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.30 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch