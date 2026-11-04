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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

36.00
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-0.51
CHF
-1.40 %
10:08:20
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04.11.2026 08:43:39

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
36.25 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38.94 € 		Abst. Kursziel*:
-17.05%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
39.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.12%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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