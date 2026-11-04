Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.05%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.12%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.65
|-2.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:20
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|09:17
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|09:15
|
Deutsche Bank AG
Gerresheimer Hold
|09:13
|
Deutsche Bank AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|09:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:04
|
Jefferies & Company Inc.
AMD Buy