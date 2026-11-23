EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 11:30 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis zum 20. November 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 1.107.296 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 16. November 2026 100 40,3084 4.030,84 XETR 17. November 2026 100 39,8135 3.981,35 XETR 18. November 2026 168.996 38,7268 6.544.674,29 XETR 19. November 2026 37.800 37,5821 1.420.603,38 AQEU 19. November 2026 118.700 37,6050 4.463.713,50 CEUX 19. November 2026 21.700 37,4072 811.736,24 TQEX 19. November 2026 279.300 37,6070 10.503.635,10 XETR 20. November 2026 39.700 37,6541 1.494.867,77 AQEU 20. November 2026 125.900 37,6567 4.740.978,53 CEUX 20. November 2026 22.600 37,6511 850.914,86 TQEX 20. November 2026 292.400 37,6553 11.010.409,72 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 12.359.833 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.