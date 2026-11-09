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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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09.11.2026
SWX
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10.11.2026 07:16:10

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
38.02 CHF -1.03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Montag in seinem Resümee zum Quartalsbericht seine Schätzungen für den Dialysekonzern. Die Erholung der US-Behandlungszahlen brauche Zeit./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
41.26 € 		Abst. Kursziel*:
-32.14%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
40.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31.51%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
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07:16 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
09.11.26 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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