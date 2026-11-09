Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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09.11.2026
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10.11.2026 07:16:10
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Fresenius Medical Care
38.02 CHF -1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Montag in seinem Resümee zum Quartalsbericht seine Schätzungen für den Dialysekonzern. Die Erholung der US-Behandlungszahlen brauche Zeit./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.14%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.51%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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