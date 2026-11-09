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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Montag in seinem Resümee zum Quartalsbericht seine Schätzungen für den Dialysekonzern. Die Erholung der US-Behandlungszahlen brauche Zeit./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.