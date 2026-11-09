Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
41.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:32
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:32
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37.69
|0.56%
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