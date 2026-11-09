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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

37.74
CHF
0.26
CHF
0.69 %
15:44:00
SWX
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09.11.2026 13:22:24

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

Fresenius Medical Care
38.02 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
41.27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
41.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
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