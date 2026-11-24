Um 09:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent schwächer bei 25’312.23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.057 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.114 Prozent auf 25’308.31 Punkte an der Kurstafel, nach 25’337.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’330.32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’282.26 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der DAX mit 26’106.60 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 23’239.18 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.15 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27’001.67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.21 Prozent auf 734.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.18 Prozent auf 38.54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.99) Prozent auf 347.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.76 Prozent auf 179.05 EUR) und RWE (+ 0.74 Prozent auf 57.28 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil adidas (-1.25 Prozent auf 166.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.16 Prozent auf 63.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.96 Prozent auf 57.56 EUR), Bayer (-0.87 Prozent auf 52.52 EUR) und Infineon (-0.84 Prozent auf 48.02 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 207’651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207.374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.30 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch