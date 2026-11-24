Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 120 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. "Länger, besser, schneller, günstiger", so betitelte James Gordon am Mittwoch seine Kaufempfehlung für die Franzosen, die nur teilweise mit den Impulsen aus der Übernahme von Insmed zu tun hat. Er ist nämlich zudem optimistischer geworden für die Umsatzentwicklung des Blockbuster-Antikörpers Dupixent - und auch die Zeit nach dessen Patentauslauf. Die Aussichten rechtfertigten "ganz easy" ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5, das er nun für sein Kursziel ansetzt. Bisher lag es in seinem Modell bei 9./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
97.97 €
|
Abst. Kursziel*:
22.49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
98.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.30%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|88.52
|3.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|
Barclays Capital
Sanofi Overweight
|12:52
|
UBS AG
Eni Buy
|12:23
|
Deutsche Bank AG
Roche Buy
|12:20
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|12:20
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|12:16
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|12:15
|
UBS AG
BP Buy