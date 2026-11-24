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24.11.2026 12:26:15
Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags
Der LUS-DAX gibt heute nach.
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1.08 Prozent auf 25’125.00 Punkte nach.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’088.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’417.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 25’150.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 26’119.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23’237.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.28 Prozent aufwärts. Bei 27’000.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1.38 Prozent auf 735.20 EUR), Zalando (+ 1.28 Prozent auf 29.34 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.05 Prozent auf 347.20 EUR), RWE (+ 0.91 Prozent auf 57.38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.84 Prozent auf 38.41 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3.62 Prozent auf 46.67 EUR), Siemens Energy (-2.70 Prozent auf 123.04 EUR), BASF (-1.79 Prozent auf 49.07 EUR), Bayer (-1.77 Prozent auf 52.04 EUR) und Siemens (-1.58 Prozent auf 260.95 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 974’094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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