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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

38.09
CHF
1.30
CHF
3.53 %
10:28:28
SWX
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05.11.2026 08:34:39

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

Fresenius Medical Care
38.18 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
41.70 € 		Abst. Kursziel*:
-2.64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
41.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.40%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
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