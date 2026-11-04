Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
36.29CHF
-0.22CHF
-0.60 %
13:30:06
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2026 11:18:09
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Fresenius Medical Care
36.75 CHF 3.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.56 €
|
Abst. Kursziel*:
1.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.86%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
11:22
|UBS AG bescheinigt Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36.25
|-0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
DZ BANK
Sanofi Kaufen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|12:55
|
UBS AG
RELX Buy
|12:53
|
UBS AG
Bayer Buy
|12:34
|
DZ BANK
Boeing Kaufen
|12:28
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|12:21
|
UBS AG
VINCI Buy