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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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04.11.2026 11:18:09

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
36.75 CHF 3.21%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39.56 € 		Abst. Kursziel*:
1.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.86%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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