Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Mit der Festbestellung von zehn Flugzeugen des Typs 787-10 sowie Kaufoptionen für sechs weitere durch die Malaysia Aviation Group habe der Flugzeugbauer einen neuen Kunden für seine Großraumflieger gewonnen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 162.20
|
Abst. Kursziel*:
41.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 162.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.80%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Boeing (finanzen.ch)
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24.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend fester (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones hebt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
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23.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start (finanzen.ch)
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16.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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16.11.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|16:27
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|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
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|24.01.25
|Boeing Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
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