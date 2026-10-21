Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 54 auf 46 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass die US-Regierung die Behandlung von Nierenerkrankungen reformieren, Markthürden abbauen und die Kostenerstattungen strikt an Behandlungserfolge koppeln wolle, erhöhten die Risiken für die Aktien des Dialysespezialisten, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht FMC auf diese Pläne aber "in Teilen gut vorbereitet"./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
38.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
38.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.81
|0.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:20
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Overweight
|11:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Shell Overweight
|11:37
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen
|11:14
|
UBS AG
adidas Neutral
|11:11
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|11:10
|
Jefferies & Company Inc.
Akzo Nobel Hold
|10:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform